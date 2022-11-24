Купить «МЮ» хочет Рэтклифф – один из богатейших бизнесменов Великобритании и фанат клуба. Глейзеры просят 5+ млрд фунтов

Один из богатейших людей Великобритании готов приобрести «Манчестер Юнайтед».

По сведениям The Telegraph, на покупку клуба претендует Джим Рэтклифф, глава химической компании Ineos. Состояние 70-летнего бизнесмена оценивается Forbes в 16,3 млрд долларов.

Рэтклифф, болеющий за «Юнайтед», уже связывался с семьей Глейзеров в августе, но тогда пришел к выводу, что сделка пока маловероятна. Сейчас он серьезно настроен приобрести команду, но при этом руководствуется бизнес-интересами, а не только привязанностью.

Ineos уже владеет «Ниццей» и «Лозанной». Покупка может обойтись более чем в 5 млрд фунтов, и Рэтклифф понимает, что переплатить, вероятно, действительно придется.