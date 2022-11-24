Купить «МЮ» хочет Рэтклифф – один из богатейших бизнесменов Великобритании и фанат клуба. Глейзеры просят 5+ млрд фунтов

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Малкольм Глейзер Глейзеры Джоэл Глейзер деньги Футбол

Один из богатейших людей Великобритании готов приобрести «Манчестер Юнайтед».

По сведениям The Telegraph, на покупку клуба претендует Джим Рэтклифф, глава химической компании Ineos. Состояние 70-летнего бизнесмена оценивается Forbes в 16,3 млрд долларов.

Рэтклифф, болеющий за «Юнайтед», уже связывался с семьей Глейзеров в августе, но тогда пришел к выводу, что сделка пока маловероятна. Сейчас он серьезно настроен приобрести команду, но при этом руководствуется бизнес-интересами, а не только привязанностью.

Ineos уже владеет «Ниццей» и «Лозанной». Покупка «Манчестер Юнайтед» может обойтись более чем в 5 млрд фунтов, и Рэтклифф понимает, что переплатить, вероятно, действительно придется.

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