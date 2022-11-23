Фанаты «МЮ» – Глейзерам: «Вы сделали заявление, которое болельщики ждали 17 лет. Настоятельно призываем вас продать клуб быстро – в футболе промедления губительны»

Болельщики «Манчестер Юнайтед» высказались о возможной продаже клуба.

Вчера стало известно, что семья Глейзеров готова продать «МЮ».

«Открытое письмо семье Глейзеров.

Прошлой ночью вы сделали заявление, которое большинство болельщиков «Манчестер Юнайтед» хотели услышать в течение последних 17 лет. «Манчестер Юнайтед», совершенно ясно, выставлен на продажу.

Вы, как никто другой, можете видеть, что мы отчаянно нуждаемся в новых инвестициях, а это может произойти только с новым владельцем.

Последние 17 лет характеризовались долгами и спадом как на поле, так и за его пределами. Подавляющее большинство болельщиков «Юнайтед» согласятся с выводом, к которому вы, похоже, тоже пришли – пришло время перемен.

Болельщики захотят внимательно изучить любого нового потенциального владельца – больше всего мы умоляем их не повторять ошибок, которые совершили вы, – не оттолкнуть болельщиков, которые представляют собой величайшее достояние «Манчестер Юнайтед».

Вы заработали огромные суммы денег на «Манчестер Юнайтед». Сотни миллионов фунтов, без единого пенни инвестиций. Какую бы коммерческую цель вы ни преследовали в 2005 году, мы подозреваем, что вы ее достигли.

Итак, теперь вы можете сделать две вещи для своего наследия: первое – поставить интересы футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» выше финансовых интересов продающих акционеров. Наш клуб в данный момент времени больше, чем когда-либо, нуждается в правильном владельце, и приоритетом должно быть это, а не просто самое выгодное предложение и окупаемость для вас.

Во-вторых, мы умоляем вас действовать быстро. В футболе любой вид промедлений или неопределенности губителен. Если вы решили продавать, мы настоятельно призываем вас сделать это быстро, чтобы позволить клубу двигаться дальше без каких-либо задержек.

У нас потрясающий новый тренер, и мы видим, что все заметили недавний прогресс на поле. Итак, завершите процесс рассмотрения предложений как можно быстрее, определите лучшего нового владельца для клуба и оформите продажу, чтобы у Эрика тен Хага была уверенность, что он должен инвестировать в команду, а мы привлечем столь необходимые инвестиции для стадиона, чтобы вернуть «Манчестер Юнайтед» в надлежащее положение...

Сейчас самое время для перемен в интересах , – говорится в заявлении ассоциации MUST.