Месси об 1:2 с Саудовской Аравией: «Мы забили очень быстро и думали, что моментов будет еще много. Мы ошиблись»
Лионель Месси проанализировал игру Аргентины против Саудовской Аравии.
Аргентинцы проиграли матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 со счетом 1:2, несмотря на то, что забили первыми.
«Знали, как играет соперник, но сами несколько торопились. Мы не чувствовали себя комфортно.
Мы забили очень быстро, потом были моменты с отмененными голами. В тот момент мы думали, что шансов будет еще много.
Тут-то мы и ошиблись. Слишком ускорили игру, сбились на один фланг, не переводили мяч с одного края на другой.
Потом соперник повел. И тогда мы стали играть беспорядочно, утратили работоспособность, действовали отчаянно, сгрудились в центре и не смогли сравнят счет.
Я огорчен результатом, но нужно думать о том, что ждет нас впереди», – сказал форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины.
Словенский арбитр Славко Винчич отменил три гола Аргентины в первом тайме из-за вне игры.
«Вау!» – не только от победы Саудовской Аравии. Как же высоко они оборонялись!
Как именно Саудовская Аравия победила Аргентину? Разбор тактики
Комментарии