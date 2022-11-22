Месси об 1:2 с Саудовской Аравией: «Мы забили очень быстро и думали, что моментов будет еще много. Мы ошиблись»

проанализировал игру Аргентины против Саудовской Аравии.

Аргентинцы проиграли матч 1-го тура группового этапа со счетом 1:2, несмотря на то, что забили первыми.

«Знали, как играет соперник, но сами несколько торопились. Мы не чувствовали себя комфортно.

Мы забили очень быстро, потом были моменты с отмененными голами. В тот момент мы думали, что шансов будет еще много.

Тут-то мы и ошиблись. Слишком ускорили игру, сбились на один фланг, не переводили мяч с одного края на другой.

Потом соперник повел. И тогда мы стали играть беспорядочно, утратили работоспособность, действовали отчаянно, сгрудились в центре и не смогли сравнят счет.

Я огорчен результатом, но нужно думать о том, что ждет нас впереди», – сказал форвард и сборной Аргентины.

Словенский арбитр Славко Винчич отменил три гола Аргентины в первом тайме из-за вне игры.

«Вау!» – не только от победы Саудовской Аравии. Как же высоко они оборонялись!

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