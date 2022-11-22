Месси о поражении Аргентины: «Это тяжелый удар для всех. Мы не ожидали, что все начнется вот так»

отреагировал на поражение Аргентины от Саудовской Аравии.

проиграла матч 1-го тура группового этапа со счетом 1:2, несмотря на то, что забила первой.

«Мы знали, что – хорошая команда с хорошими футболистами, которая держит мяч и высоко поднимает линию обороны. Мы хорошо поработали, но слишком торопились [в завершении атак].

Это тяжелый удар для всех. Мы не ожидали, что все начнется вот так.

У всего происходящего есть свои причины. Нам нужно подготовиться к следующим играм. Нужно лишь побеждать, все зависит от нас», – сказал нападающий и сборной Аргентины.

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