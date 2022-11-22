Месси о реакции игроков Аргентины на поражение от Саудовской Аравии: «Убиты. ВАР? Никаких оправданий»

высказался о ВАР после поражения Аргентины от Саудовской Аравии.

Аргентинцы проиграли матч 1-го тура группового этапа со счетом 1:2, несмотря на то, что забили первыми.

– Что скажете о ВАР?

– Не знаю, о ВАР так много всего говорят... Это так сложно. Что ж, приняты такие решения. И если решили так, значит все в порядке. Никаких оправданий.

– Какими вы увидели футболистов в раздевалке сборной Аргентины? Особенно дебютантов ЧМ.

– Они убиты. Тяжелый удар, мы не ожидали такого старта. Мы были уверены в победе и наборе трех очков, которые дают спокойствие.

Но эта группа игроков всегда отличалась единством и силой. Пришло время быть более сплоченными, чем когда либо.

Надо вернуться к основам нашей игры и работать, чтобы победить Мексику, – сказал футболист и сборной Аргентины.

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