Агуэро не пустили в сборную Аргентины в Катаре: «Я хотел пожелать всем удачи. Если в ассоциации против – скажите мне в лицо»

не разрешили посетить сборную Аргентины в Катаре и пожелать удачи на .

34-летний экс-форвард вылетел в Катар, чтобы навестить команду и поддержать своего друга . Однако Серхио сказали, что нужная аккредитация не была изготовлена для него в срок.

«Я еще не видел игроков сборной, Все так странно. Да, должны быть документы для прохождения контроля. Мне кажется странным, что на оформление уходит три-четыре дня.

Я спросил, и мне сказали, что решение пришло сверху, но я вижу, что есть другие люди, кому разрешили встретиться со сборной. Странно, что они не могут быстро дать мне нужные документы.

Я был в сборной и знаю, что они быстро делают аккредитацию. Я не буду никого беспокоить, подожду, пока все разрешится.

Я хотел приехать, пожелать всем удачи. Ситуация довольно редкая. Я никогда никому не делал ничего плохого. Я всегда вел себя хорошо. Может быть, есть люди, которые не любят, когда им говорят плохие вещи.

Раздражает, что кто-то приезжает и в тот же день попадает в сборную. Я отправил сообщение с пожеланиями удачи. Если они [Ассоциация футбола Аргентины] не хотят, чтобы я приезжал – окей, но скажите мне это в лицо», – рассказал бывший форвард сборной .

Тренер сборной Испании Луис Энрике пригласил Агуэро посетить их тренировочный лагерь, когда узнал, что футболист прилетел из Южной Америки, чтобы посмотреть турнир.

«Как это будет выглядеть, если я поеду в расположение сборной Испании еще до того, как увижу своих бывших товарищей по команде? Я жду, когда кто-нибудь из AFA позвонит мне и что-нибудь скажет», – добавил Серхио.

В стартовом матче на чемпионате мира аргентинцы уступили Саудовской Аравии (1:2).