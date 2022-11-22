Агуэро не пустили в сборную Аргентины в Катаре: «Я хотел пожелать всем удачи. Если в ассоциации против – скажите мне в лицо»
Серхио Агуэро не разрешили посетить сборную Аргентины в Катаре и пожелать удачи на ЧМ-2022.
34-летний экс-форвард вылетел в Катар, чтобы навестить команду и поддержать своего друга Лионеля Месси. Однако Серхио сказали, что нужная аккредитация не была изготовлена для него в срок.
«Я еще не видел игроков сборной, Все так странно. Да, должны быть документы для прохождения контроля. Мне кажется странным, что на оформление уходит три-четыре дня.
Я спросил, и мне сказали, что решение пришло сверху, но я вижу, что есть другие люди, кому разрешили встретиться со сборной. Странно, что они не могут быстро дать мне нужные документы.
Я был в сборной и знаю, что они быстро делают аккредитацию. Я не буду никого беспокоить, подожду, пока все разрешится.
Я хотел приехать, пожелать всем удачи. Ситуация довольно редкая. Я никогда никому не делал ничего плохого. Я всегда вел себя хорошо. Может быть, есть люди, которые не любят, когда им говорят плохие вещи.
Раздражает, что кто-то приезжает и в тот же день попадает в сборную. Я отправил сообщение с пожеланиями удачи. Если они [Ассоциация футбола Аргентины] не хотят, чтобы я приезжал – окей, но скажите мне это в лицо», – рассказал бывший форвард сборной Аргентины.
Тренер сборной Испании Луис Энрике пригласил Агуэро посетить их тренировочный лагерь, когда узнал, что футболист прилетел из Южной Америки, чтобы посмотреть турнир.
«Как это будет выглядеть, если я поеду в расположение сборной Испании еще до того, как увижу своих бывших товарищей по команде? Я жду, когда кто-нибудь из AFA позвонит мне и что-нибудь скажет», – добавил Серхио.
В стартовом матче на чемпионате мира аргентинцы уступили Саудовской Аравии (1:2).
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