Агуэро о Месси в сборной Аргентины: «Скалони отлично подготовил команду. Теперь Лео необязательно все время работать на пределе возможностей»

высказался о роли в сборной Аргентины.

«Месси адаптировался к этой новой команде. Если Лео будет готов на 100%, он станет убойной силой. Но даже если он выложится на 60-70% от своих возможностей, сборная Аргентины будет к этому готова.

Эта команда подготовлена так, что Месси необязательно работать на пределе возможностей все время.

Скалони изменил все. Мы не так часто владеем мячом, но когда получаем его, мы по-настоящему опасны. И это хорошо.

Тренер собрал линию защиты, которая может подниматься вверх. И это помогает Месси, потому что в обороне у команды все в порядке. Команда не состоит из одиннадцати звезд, но есть отличные поддерживающие игроки», – сказал экс-игрок сборной Аргентины.

Агуэро о ЧМ-2022: «У Аргентины очень хорошие шансы. Лидерство Месси – ключ к успеху»