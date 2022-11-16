Агуэро о Месси и Марадоне: «Мне никогда не нравились эти сравнения. Мне больше нравится думать, как аргентинцам повезло, что у нас есть Диего и Лео – лучшие игроки в истории»

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Серхио Агуэро заявил, что ему не нравятся сравнения Лионеля Месси и Диего Марадоны.

«Мне никогда не нравились эти сравнения. И дело не в том, кто в большей мере является символом.

Каждый из них занимает очень важное место в сердцах аргентинцев. Мне больше нравится думать, как нам, аргентинцам, повезло, что у нас есть Диего и Лео – лучшие игроки в истории», – сказал бывший нападающий сборной Аргентины

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