Агуэро о Месси и Марадоне: «Мне никогда не нравились эти сравнения. Мне больше нравится думать, как аргентинцам повезло, что у нас есть Диего и Лео – лучшие игроки в истории»

заявил, что ему не нравятся сравнения и .

«Мне никогда не нравились эти сравнения. И дело не в том, кто в большей мере является символом.

Каждый из них занимает очень важное место в сердцах аргентинцев. Мне больше нравится думать, как нам, аргентинцам, повезло, что у нас есть Диего и Лео – лучшие игроки в истории», – сказал бывший нападающий сборной Аргентины.