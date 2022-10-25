Серхио Агуэро: «Когда объявили об уходе Месси, я подумал, что сайт «Барсы» взломали»

вспомнил, как уходил из «Барселоны».

На Кубок Америки-2021 форвард прибыл в статусе свободного агента.

«Когда мы были на Кубке Америки, у Месси в комнате была футболка «Барселоны». И каждые три или четыре дня он говорил мне: «Думаю, они продлят мой контракт. Тогда мы сделаем фото с этой футболкой».

Месси не стоит винить за это – он зависел от решений людей, занимавшихся контрактом. Правду знают только те, кто участвовал в переговорах. Игрок не был в них вовлечен. Месси приходилось верить тому, что ему говорили. К сожалению, футболисты всегда находятся в таком положении. Кто-то ведет дела хорошо, а кто-то плохо.

Когда об уходе Лео объявили, я подумал, что кто-то взломал соцсети «Барселоны». Я подумал, что это шутка. Я сидел с Ибаи [соведущим Агуэро в Twitch], мы пили мате и вдруг... Он посмотрел в телефон и крикнул: «Не может быть! Это правда?» Он показал мне телефон, а там было заявление «Барсы».

Я сказал: «Ибаи, это невозможно». Я сразу сказал ему, что, очевидно, кто-то взломал сайт «Барсы». Потом я подумал, что это шутка «Барсы», и чуть позже они скажут, что он остается. Я решил подождать, но прошло несколько часов, а заявление было на месте. Тогда я вдруг подумал: «Хей, знаешь что? Сайт никто не взламывал», – сказал бывший нападающий сборной , «Манчестер Сити» и «Барселоны» в интервью El Chiringuito.