Из сборной Аргентины только Месси живет в Дохе один. Раньше он делил комнату с Агуэро
Среди игроков сборной Аргентины только Лионель Месси живет в Дохе один.
Как пишет Olé, у капитана сборной Аргентины нет соседа по комнате – он живет один. Такое с ним случилось впервые на крупном турнире.
В Дохе в соседней комнате с ним живут Николас Отаменди и Родриго де Пауль. В комнате напротив расположились Леандро Паредес и Анхель Ди Мария.
Раньше в расположении сборной Аргентины Месси всегда жил с нападающим Серхио Агуэро. После того, как ему пришлось завершить карьеру, Лео остался без привычного соседа. После ухода Агуэро из футбола Месси всегда жил в расположении сборной один – такое уже случалось на играх квалификации ЧМ-2022.
На ЧМ-2010 Месси делил комнату с Хуаном Себастьяном Вероном, а на всех последующих крупных турнирах – с Агуэро.
Комментарии