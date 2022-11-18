Из сборной Аргентины только Месси живет в Дохе один. Раньше он делил комнату с Агуэро

Среди игроков сборной Аргентины только живет в Дохе один.

Как пишет Olé, у капитана сборной Аргентины нет соседа по комнате – он живет один. Такое с ним случилось впервые на крупном турнире.

В Дохе в соседней комнате с ним живут Николас Отаменди и Родриго де Пауль. В комнате напротив расположились и .

Раньше в расположении сборной Аргентины Месси всегда жил с нападающим . После того, как ему пришлось завершить карьеру, Лео остался без привычного соседа. После ухода Агуэро из футбола Месси всегда жил в расположении сборной один – такое уже случалось на играх квалификации .

На ЧМ-2010 Месси делил комнату с Хуаном Себастьяном Вероном, а на всех последующих крупных турнирах – с Агуэро.