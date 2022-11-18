Из сборной Аргентины только Месси живет в Дохе один. Раньше он делил комнату с Агуэро

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Среди игроков сборной Аргентины только Лионель Месси живет в Дохе один.

Как пишет Olé, у капитана сборной Аргентины нет соседа по комнате – он живет один. Такое с ним случилось впервые на крупном турнире.

В Дохе в соседней комнате с ним живут Николас Отаменди и Родриго де Пауль. В комнате напротив расположились Леандро Паредес и Анхель Ди Мария.

Раньше в расположении сборной Аргентины Месси всегда жил с нападающим Серхио Агуэро. После того, как ему пришлось завершить карьеру, Лео остался без привычного соседа. После ухода Агуэро из футбола Месси всегда жил в расположении сборной один – такое уже случалось на играх квалификации ЧМ-2022.

На ЧМ-2010 Месси делил комнату с Хуаном Себастьяном Вероном, а на всех последующих крупных турнирах – с Агуэро.

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