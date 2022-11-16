Агуэро о ЧМ-2022: «У Аргентины очень хорошие шансы. Лидерство Месси – ключ к успеху»

высказался о главных претендентах на победу в .

– Думаю, Франция, Бразилия, Германия, Аргентина, Англия и Испания всегда фавориты. Не нужно забывать и о Португалии с Бельгией, у них очень хорошие команды.

– У Аргентины идеальная команда, а ее беспроигрышная серия невероятна. Как ее победить?

– У Аргентины очень хорошие шансы, несмотря на то, что ряд игроков могут пропустить начало турнира из-за травм. Надеюсь, все подойдут к чемпионату мира в лучшей форме.

Аргентина прекрасно осознает свою задачу, команда очень сплоченная. Ну, и, конечно, лидерство Месси – это ключ к успеху. Думаю, всем будет тяжело доминировать в матче с Аргентиной, – сказал экс-форвард сборной Аргентины.