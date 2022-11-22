У Месси 6 из 10 за матч с Саудовской Аравией от TyC Sports – выше нет ни у кого, столько же еще у 5 игроков Аргентины

В сборной Аргентины нет оценок выше, чем у Лео Месси, за первый матч .

Сегодня команда Лионеля Скалони проиграла сборной Саудовской Аравии в первом матче на ЧМ-2022 со счетом 1:2.

Месси, забивший в этой игре с пенальти, получил 6 баллов из 10 от аргентинского сайта TyC Sports. Его похвалили за созданный в первом тайме опасный момент, забитый гол, а также за еще один мяч, который был отменен из-за офсайда. «После этой вспышки нервы перевесили его талант, и он расслабился, как и вся команда», – пишет TyC Sports.

Оценки выше, чем у Месси, в сборной Аргентины нет. По шесть баллов получили защитники Кристиан Ромеро и Николас Отаменди, нападающий , а также Лисандро Мартинес и Энцо Фернандес, вышедшие на замену.

По пять баллов получили вратарь Эмилиано Мартинес, защитник Николас Тальяфико, хавбек Родриго де Пауль, оттянутый нападающий Папу Гомес, вингер , а также нападающий Хулиан Альварес и защитник Маркос Акунья, вышедшие на замену.

По четыре балла получили полузащитник и защитник Науэль Молина.