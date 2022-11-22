У Месси 6 из 10 за матч с Саудовской Аравией от TyC Sports – выше нет ни у кого, столько же еще у 5 игроков Аргентины
В сборной Аргентины нет оценок выше, чем у Лео Месси, за первый матч ЧМ-2022.
Сегодня команда Лионеля Скалони проиграла сборной Саудовской Аравии в первом матче на ЧМ-2022 со счетом 1:2.
Месси, забивший в этой игре с пенальти, получил 6 баллов из 10 от аргентинского сайта TyC Sports. Его похвалили за созданный в первом тайме опасный момент, забитый гол, а также за еще один мяч, который был отменен из-за офсайда. «После этой вспышки нервы перевесили его талант, и он расслабился, как и вся команда», – пишет TyC Sports.
Оценки выше, чем у Месси, в сборной Аргентины нет. По шесть баллов получили защитники Кристиан Ромеро и Николас Отаменди, нападающий Лаутаро Мартинес, а также Лисандро Мартинес и Энцо Фернандес, вышедшие на замену.
По пять баллов получили вратарь Эмилиано Мартинес, защитник Николас Тальяфико, хавбек Родриго де Пауль, оттянутый нападающий Папу Гомес, вингер Анхель Ди Мария, а также нападающий Хулиан Альварес и защитник Маркос Акунья, вышедшие на замену.
По четыре балла получили полузащитник Леандро Паредес и защитник Науэль Молина.
Комментарии