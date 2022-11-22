«Месси не выглядит готовым на 100%». Экс-форвард Ирландии Моррисон о форварде Аргентины

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Бывший форвард сборной Ирландии высказался об игре Лионеля Месси в первом матче ЧМ-2022.

Сборная Аргентины проиграла команде Саудовской Аравии (1:2). Форвард «ПСЖ» в начале матча открыл счет с пенальти.

«Месси не выглядит готовым на 100%. Ему также пришлось играть глубоко, потому что Аргентина не могла доставить мяч до него», – сказал Клинтон Моррисон.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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