«Месси не выглядит готовым на 100%». Экс-форвард Ирландии Моррисон о форварде Аргентины

Бывший форвард сборной Ирландии высказался об игре в первом матче .

проиграла команде (1:2). Форвард в начале матча открыл счет с пенальти.

«Месси не выглядит готовым на 100%. Ему также пришлось играть глубоко, потому что Аргентина не могла доставить мяч до него», – сказал Клинтон Моррисон.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.