«Месси не выглядит готовым на 100%». Экс-форвард Ирландии Моррисон о форварде Аргентины
Бывший форвард сборной Ирландии высказался об игре Лионеля Месси в первом матче ЧМ-2022.
Сборная Аргентины проиграла команде Саудовской Аравии (1:2). Форвард «ПСЖ» в начале матча открыл счет с пенальти.
«Месси не выглядит готовым на 100%. Ему также пришлось играть глубоко, потому что Аргентина не могла доставить мяч до него», – сказал Клинтон Моррисон.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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