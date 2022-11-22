У Месси 1 гол с игры в 9 последних матчах ЧМ – Нигерии в группе в 2018-м

У Лионеля Месси один гол с игры в последних 9 матчах чемпионатов мира.

Сегодня капитан сборной Аргентины забил (1:2) с пенальти на 10-й минуте матча.

Единственный гол не с пенальти в последних девяти играх на ЧМ Месси забил в 2018 году Нигерии в матче групповой стадии (2:1).

Всего на этом отрезке (4 последние игры на ЧМ-2014, 4 игры на ЧМ-2018 и 1 игра на ЧМ-2022) у форварда «ПСЖ» два гола – один с игры и один с 11-метровой отметки.