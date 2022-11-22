Ди Мария об 1:2 от Саудовской Аравии: «Аргентина попала в офсайдную ловушку»

оценил поражение Аргентины от Саудовской Аравии (1:2) на .

«Важно продолжать работать. Эта группа игроков очень хорошо справляется.

Мы попали в их ловушку, в офсайдную ловушку», – сказал полузащитник сборной Аргентины и .

Словенский арбитр Славко Винчич отменил три гола Аргентины в первом тайме из-за вне игры.

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