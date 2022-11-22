Скалони об отмене голов Аргентины: «Офсайды – миллиметровые. Мы проиграли, но будем бороться»

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Тренер Аргентины прокомментировал поражение от Саудовской Аравии на ЧМ-2022.

Аргентинцы забили первыми, но проиграли со счетом 1:2 в 1-м туре группового этапа.

«Мы знали, как играет Саудовская Аравия. Мы готовились к матчу, зная, что они высоко играют в защите. Офсайды были миллиметровыми.

У нас есть еще два матча. Мы проиграли, но собираемся оправиться и бороться», – сказал Лионель Скалони.

Словенский арбитр Славко Винчич отменил три гола Аргентины в первом тайме из-за вне игры.

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