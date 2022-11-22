Лионель Скалони: «Аргентину считали фаворитом, но на ЧМ один гол может все изменить»

Тренер Аргентины высказался после поражения от Саудовской Аравии на .

Аргентинцы забили первыми, но проиграли со счетом 1:2 в 1-м туре группового этапа.

«Нет другого варианта, кроме как подняться и идти дальше. Больше анализировать в принципе нечего. Грустный день, но нужно поднять голову и продолжать работать.

Думаю, первый тайм был целиком за нами, но один гол может все изменить. Позже мы спокойно проанализируем голы соперника.

Саудовская Аравия забила на 48-й и 53-й минутах – они перевернули игру не из-за физики. Подождем отчета медиков, но большинство наших футболистов в порядке.

Мы по-прежнему мыслим в своем ключе. Перед игрой нас считали фаворитами, но на чемпионате мира подобные вещи могут случаться. Нам нужно работать над теми аспектами игры, которые не удались», – сказал .

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