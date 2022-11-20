Англия — Иран: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022
В первом матче группы B на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Англии и Ирана. Встреча пройдет на стадионе «Халифа Интернэйшнл» и начнется в 16.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию поединка.
Где смотреть матч Англия – Иран
Стали известны стартовые составы команд.
Англия: Пикфорд – Триппьер, Магуайр, Стоунз, Шоу – Райс, Маунт, Беллингем – Сака, Кейн, Стерлинг.
Иран: Бейранванд – Мохаррами, Пуралиганджи, Чешми, Хоссейни, Мохаммади – Джаханбахш, Нуроллахи, Хаджсафи, Карими – Тареми.
Помимо этих двух сборных, в группе B выступают национальные команды США и Уэльса, которые сыграют в 22.00.
Комментарии