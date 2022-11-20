Тренер Ирана Кейруш: «Англия – одна из лучших сборных мира. Почему бы не рассматривать их как кандидатов на победу на ЧМ?»
Тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш поделился ожиданиями от матча с Англией.
«В каждом матче мы играем с одинаковой целью – победить, показать хороший футбол и получить удовольствие. И так от игры к игре.
Мы знаем, что завтра нас ждет очень трудный матч с Англией, но мы надеемся набрать необходимое количество очков, чтобы выйти из группы, как и мечтали. Мы держим в уме это желание.
Что я могу сказать об Англии? Это одна из лучших сборных в мире. У них серьезные шансы на выход в финал, и почему бы не рассматривать их как кандидатов на звание чемпионов мира? Они прекрасно выступили на прошлом чемпионате мира и на последнем Евро», – сказал португальский специалист.
Сборная Ирана сыграет с Англией на групповом этапе чемпионата мира в Катаре 22 ноября.
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