Тренер Ирана Кейруш: «Англия – одна из лучших сборных мира. Почему бы не рассматривать их как кандидатов на победу на ЧМ?»

Тренер сборной Ирана поделился ожиданиями от матча с Англией.

«В каждом матче мы играем с одинаковой целью – победить, показать хороший футбол и получить удовольствие. И так от игры к игре.

Мы знаем, что завтра нас ждет очень трудный матч с Англией, но мы надеемся набрать необходимое количество очков, чтобы выйти из группы, как и мечтали. Мы держим в уме это желание.

Что я могу сказать об ? Это одна из лучших сборных в мире. У них серьезные шансы на выход в финал, и почему бы не рассматривать их как кандидатов на звание чемпионов мира? Они прекрасно выступили на прошлом чемпионате мира и на последнем Евро», – сказал португальский специалист.

сыграет с Англией на групповом этапе чемпионата мира в Катаре 22 ноября.