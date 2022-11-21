Англия — Иран, 21.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

21 ноября на Чемпионате мира в Катаре пройдет первый матч группы B между сборными Англии и Ирана. Встреча состоится на стадионе «Халифа» в Дохе и начнется в 16:00 по московскому времени.

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Где смотреть матч Англия – Иран

Во сколько играют Англия – Иран

Рекомендуемая ставка: П1.

В составе сборной Англии в последнее время собралось очень талантливое поколение, что и доказывают последние крупные турниры. На чемпионате мира в России в 2018 году английская сборная добралась до полуфинала, где в дополнительное время уступила хорватам, а на последнем чемпионате Европы Англия дошла до финала, где в серии пенальти была менее удачная, чем у итальянцев.

При этом английские болельщики и специалисты не считают, что их сборная показала свой максимум, и винят в этом тренера команды Гарета Саутгейта. По их мнению, тренер ставит слегка трусливый футбол, что и помешало дожать сборную Италии в финале Евро, который проходил на «Уэмбли» в Лондоне.

Впрочем, федерация футбола Англии продолжает доверять Саутгейту и тот повезет сборную на третий для себя крупный турнир.

На Чемпионат мира Англия отобралась более чем уверенно, выиграв группу где помимо нее были также Польша, Албания, Венгрия, Андорра и Сан-Марино. Англичане одержали победы в 8-ми из 10-ти матчей и дважды поделили очки — с Польшей (1:1) в гостях и с Венгрией (1:1) дома.

Лучшим бомбардиром в отборочном цикле чемпионата мира у англичан стал Харри Кейн — нападающий «Тоттенхэма» забил 12 мячей и вместе с голландцем Мемфисом Депаем стал лучшим снайпером всего отборочного этапа в Европе.

Большие опасения у болельщиков сборной Англии вызывают последние результаты их сборной: подопечные Саутгейта провалили групповой этап Лиги Наций и покинули элитный дивизион. За шесть матчей против Италии, Германии и Венгрии, Англия не одержала ни одной победы, а настоящей оплеухой для нее стало домашнее поражение от венгров на своем поле со счетом 0:4.

Расширенный состав сборной Англии выглядит очень мощно, и, конечно, эта команда будет в числе фаворитов на итоговую победу.

Правда, есть у Саутгейта и потери: точно не поедет в Катар правый защитник Рис Джеймс. Под вопросом участие и других защитников — Кайла Уокера из «Манчестер Сити» и Трента Александера-Арнолда из «Ливерпуля». Также старается восстановиться к мундиалю опорник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс.

Иран — одна из сильнейших команд Азии и едет на свой третий подряд чемпионат мира.

В Азии отборочный цикл чемпионата мира проходит в несколько этапов, и командам предстояло преодолеть два групповых этапа.

На первом этапе иранцы выиграли свою группу, куда также входили Ирак, Бахрейн, Гонконг и Камбоджа. Хотя начинали отбор иранцы со скрипом, уступив Бахрейну и Ираку. После этих поражений главный тренер Ирана Марк Вильмотс ушел в отставку, хотя он заявил, что причина не в неудачах, а в том, что перед ним не выполнили обязательства.

Во втором отборочном этапе Иран снова оказался лучшим в своей группе, опередив такую сильную сборную как Южная Корея, и напрямую отобрался на мировое первенство.

В составе Ирана выделяются два игрока — нападающий «Порту» Мехди Тареми и его партнер по атаке, форвард немецкого «Байера» Сердар Азмун.

В квалификации Тареми забил восемь мячей, а Азмун — 10. Правда, иранцы могут лишиться своего лучшего бомбардира — экс-игрок «Зенита» получил травму и может не успеть восстановиться к чемпионату мира.

Для Ирана, который на турнир повезет португальский специалист Карлуш Кейруш, чемпионат мира в Катаре станет шестым для страны. Еще ни разу иранцы не выходили из группы, хотя на последнем мундиале в России до последних секунд претендовали на выход в плей-офф, но все-таки пропустили туда Португалию и Испанию.

Прогноз на матч Англия — Иран

Для Англии и Ирана предстоящий матч станет не только первым на Чемпионате мира в Катаре, но и между собой — ранее эти две сборные никогда не пересекались.

Безусловно, фаворитом встречи является английская сборная и букмекеры дают следующие коэффициенты на исходы:

С большей долей вероятности Англия уверенно выиграет и наберет свои первые три очка — так что ставка П1.

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