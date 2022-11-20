Карлуш Кейруш: «У Англии самое талантливое и сильное поколение с 1966-го. Она прагматична и потому очень опасна»

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш оценил силу перед матчем .

«Это самый важный матч в нашей жизни. Во-первых, потому что он следующий. Следующий матч всегда самый важный. Во-вторых, потому что это уникальная возможность, причем даже для меня, несмотря на то, что за плечами у меня 200 с лишним матчей на уровне сборных.

Но у меня впервые есть возможность встретиться с Англией. Для большинства наших футболистов это волшебный шанс, настоящий подарок. Сыграть с Англией или Германией, учитывая календарь международных матчей, почти невозможно.

Новое поколение, которое Гарет Саутгейт взял с собой на ЧМ-2022, возможно, самое талантливое и сильное с 1966 года. Это очень прагматичная команда и потому очень опасная», – сказал Кейруш.

Англия сыграет с Ираном 21 ноября, начало – в 16:00 по московскому времени.