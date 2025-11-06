У Батракова 14+5 в 22 матчах сезона за «Локо» и сборную России

Алексей Батраков проводит результативный сезон.

Полузащитник «Локомотива » забил «Спартаку » (1:3) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Всего на счету Алексея 14 голов и 5 ассистов в 22 играх сезона за клуб и сборную России.

