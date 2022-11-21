Кейн будет играть с Ираном в повязке One Love, несмотря на запрет ФИФА

наденет капитанскую повязку One Love в первом матче сборной на .

Сегодня английская команда встретится со сборной в рамках 1-го тура группового этапа. Форвард «трех львов» заявил, что будет носить повязку против дискриминации, несмотря на риск наказания.

«После того, как мы, как команда, ясно высказали свою позицию, FA обратилась в ФИФА, и я уверен, что к началу игры вопрос решится.

Но да, мы четко дали понять, что хотим использовать [эту повязку]», – сказал Кейн.

Ранее стало известно, что ФИФА запретила Кейну и сборной Англии носить эту повязку.