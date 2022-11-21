Кейн будет играть с Ираном в повязке One Love, несмотря на запрет ФИФА

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Тоттенхэм Сборная Ирана по футболу ЧМ-2022 Харри Кейн дискриминация Футбол

Харри Кейн наденет капитанскую повязку One Love в первом матче сборной Англии на ЧМ-2022.

Сегодня английская команда встретится со сборной Ирана в рамках 1-го тура группового этапа. Форвард «трех львов» заявил, что будет носить повязку против дискриминации, несмотря на риск наказания.

«После того, как мы, как команда, ясно высказали свою позицию, FA обратилась в ФИФА, и я уверен, что к началу игры вопрос решится.

Но да, мы четко дали понять, что хотим использовать [эту повязку]», – сказал Кейн. 

Ранее стало известно, что ФИФА запретила Кейну и сборной Англии носить эту повязку. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные