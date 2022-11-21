Англия — Иран, 21.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

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Матч первого тура Чемпионата мира по футболу в группе B между сборными Англии и Ирана состоится 21 ноября. Команды сыграют в Дохе на поле стадиона «Халифа». Начало матча Англия — Иран в 16:00 по московскому времени.

Во сколько играют Англия – Иран

Где смотреть матч Англия – Иран

Форма команд

Финалист Евро-2020 провел в 2022 году 8 матчей. У команды серия из шести игр без побед после двух выигранных товарищеских матчей. В марте сборная Англии обыграла 2:1 Швейцарию и 3:0 Кот-д’Ивуар. В рамках Лиги Наций у Англии ничьи 0:0 с Италией, 1:1 и 3:3 с Германией. Английская сборная проиграла 0:1 и 0:4 Венгрии, 0:1 Италии.

У Ирана 7 игр в 2022 году: 4 победы, 2 поражения и 1 ничья. Вничью завершилась игра с Сенегалом. Проиграли иранцы 1:2 Алжиру и 0:2 Южной Кореи. Победой завершились матчи с Ираком (1:0), ОАЭ (1:0), Ливаном (2:0) и Уругваем (1:0).

Ставка на исходы

Несмотря на неудачное выступление в Лиге Наций Англия остается одной из сильнейших команд Европы и реальным претендентом на чемпионский титул. На двух последних турнирах (ЧМ-2018 и Евро-2020) англичане участвуют в медальном раунде. У Ирана статус одной из сильнейшей команд Азии, но в битве с более опытной и мастеровитой Англией у Ирана почти нет шансов.

В очной встрече преимущество у европейской сборной. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,34 на победу Англии и 11,00 на успех Ирана. Ничья в матче идет за 5,00. На непроигрыш Ирана коэффициент 3,10, аналогичный исход для Англии — 1,07. На отсутствие ничьей коэффициент 1,17.

Ставки на форы

Главная звезда сборной Ирана Сердар Азмун играет за немецкий «Байер». Состав английской сборной гораздо богаче по именам и клубам. Об этом говорит и рейтинг ФИФА. Иран на 20 месте, Англия на 5 строчке.

Англичане явные фавориты игры. На победу Англии в два мяча можно поставить с коэффициентом 1,97. На непроход этой форы коэффициент 1,81.

Ставки на тоталы

Ранее команды не пересекались на крупных турнирах. Матч на групповой стадии Чемпионата мира в Катаре станет первым очным противостоянием команд. Товарищеских встреч не было.

Англия завершила отбор на ЧМ-2022 в статусе одной из самых результативных команд. В матчах с участием английской сборной может быть как много, так и мало голов. Все зависит от настроения игроков. Иран больше внимания уделяет обороне. Три гола только в одной игре в 2022 году. Эксперты склоняются к скромной результативности. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,77 на ТМ2,5 и 2,02 на ТБ2,5.

Коэффициенты букмекеров на матч Англия — Иран

Ставки

1

Х

2

Ф1 -1,5

Ф2 1,5

ТМ2,5

ТБ2,5

Лига Ставок

1,34

5,00

11,00

1,97

1,81

1,77

2,02

Winline

1,32

5,00

11,00

1,99

1,82

1,78

2,04

Leon

1,31

4,99

11,60

2,00

1,84

1,81

2,03

Fonbet

1,30

4,90

12,50

2,00

1,82

1,80

2,05

Марафон

1,31

5,25

12,25

1,99

1,90

1,84

2,03

Пари

1,30

4,90

12,50

2,00

1,82

1,80

2,05

BetBoom

1,30

5,00

12,00

1,98

1,76

1,75

1,99

Zenit

1,33

5,10

13,00

2,10

1,82

1,80

2,13

Мелбет

1,30

5,00

12,00

1,98

1,76

1,75

1,99

Спортбет

1,30

4,90

12,50

2,00

1,82

1,80

2,05

 

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