Англия — Иран, 21.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

Матч первого тура Чемпионата мира по футболу в группе B между сборными Англии и Ирана состоится 21 ноября. Команды сыграют в Дохе на поле стадиона «Халифа». Начало матча Англия — Иран в 16:00 по московскому времени.

Во сколько играют Англия – Иран

Где смотреть матч Англия – Иран

Форма команд

Финалист Евро-2020 провел в 2022 году 8 матчей. У команды серия из шести игр без побед после двух выигранных товарищеских матчей. В марте сборная Англии обыграла 2:1 Швейцарию и 3:0 Кот-д’Ивуар. В рамках Лиги Наций у Англии ничьи 0:0 с Италией, 1:1 и 3:3 с Германией. Английская сборная проиграла 0:1 и 0:4 Венгрии, 0:1 Италии.

У Ирана 7 игр в 2022 году: 4 победы, 2 поражения и 1 ничья. Вничью завершилась игра с Сенегалом. Проиграли иранцы 1:2 Алжиру и 0:2 Южной Кореи. Победой завершились матчи с Ираком (1:0), ОАЭ (1:0), Ливаном (2:0) и Уругваем (1:0).

Ставка на исходы

Несмотря на неудачное выступление в Лиге Наций Англия остается одной из сильнейших команд Европы и реальным претендентом на чемпионский титул. На двух последних турнирах (ЧМ-2018 и Евро-2020) англичане участвуют в медальном раунде. У Ирана статус одной из сильнейшей команд Азии, но в битве с более опытной и мастеровитой Англией у Ирана почти нет шансов.

В очной встрече преимущество у европейской сборной. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,34 на победу Англии и 11,00 на успех Ирана. Ничья в матче идет за 5,00. На непроигрыш Ирана коэффициент 3,10, аналогичный исход для Англии — 1,07. На отсутствие ничьей коэффициент 1,17.

Ставки на форы

Главная звезда сборной Ирана Сердар Азмун играет за немецкий «Байер». Состав английской сборной гораздо богаче по именам и клубам. Об этом говорит и рейтинг ФИФА. Иран на 20 месте, Англия на 5 строчке.

Англичане явные фавориты игры. На победу Англии в два мяча можно поставить с коэффициентом 1,97. На непроход этой форы коэффициент 1,81.

Ставки на тоталы

Ранее команды не пересекались на крупных турнирах. Матч на групповой стадии Чемпионата мира в Катаре станет первым очным противостоянием команд. Товарищеских встреч не было.

Англия завершила отбор на ЧМ-2022 в статусе одной из самых результативных команд. В матчах с участием английской сборной может быть как много, так и мало голов. Все зависит от настроения игроков. Иран больше внимания уделяет обороне. Три гола только в одной игре в 2022 году. Эксперты склоняются к скромной результативности. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,77 на ТМ2,5 и 2,02 на ТБ2,5.

Коэффициенты букмекеров на матч Англия — Иран