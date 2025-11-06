Мбаппе, Салиба, Экитике, Кунде, Олисе, Барколя, Шерки, Нкунку, Упамекано – в заявке Франции на матчи с Украиной и Азербайджаном

Опубликован состав сборной Франции на матчи в ноябре.

Сборная Франции опубликовала состав на ноябрьский матчи.

В ноябре французы сыграют с командами Украины и Азербайджана в отборе на чемпионат мира 2026 года.

В список Дидье Дешама вошли следующие игроки:

Вратари: Люка Шевалье («ПСЖ»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн »).

Защитники: Люка Динь («Астон Вилла »), Мало Гюсто («Челси »), Лука Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Аль-Хилаль »), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона »), Вильям Салиба («Арсенал »), Дайо Упамекано («Бавария »).

Полузащитники: Куадио Коне («Рома »), Нголо Канте («Аль-Иттихад »), Эдуардо Камавинга («Реал»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ »).

Нападающие: Магн Аклиуш («Монако »), Брэдли Барколя («ПСЖ»), Райан Шерки («Манчестер Сити »), Юго Экитике («Ливерпуль »), Рандаль Коло-Муани («Тоттенхэм »), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас »), Килиан Мбаппе («Реал »), Майкл Олисе («Бавария »), Кристофер Нкунку («Милан »).