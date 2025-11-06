  • Спортс
  Мбаппе, Салиба, Экитике, Кунде, Олисе, Барколя, Шерки, Нкунку, Упамекано – в заявке Франции на матчи с Украиной и Азербайджаном
Опубликован состав сборной Франции на матчи в ноябре.

В ноябре французы сыграют с командами Украины и Азербайджана в отборе на чемпионат мира 2026 года.

В список Дидье Дешама вошли следующие игроки:

Вратари: Люка Шевалье («ПСЖ»), Майк Меньян («Милан»), Брис СамбаРенн»).

Защитники: Люка ДиньАстон Вилла»), Мало ГюстоЧелси»), Лука Эрнандес («ПСЖ»), Тео ЭрнандесАль-Хилаль»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль КундеБарселона»), Вильям СалибаАрсенал»), Дайо УпамеканоБавария»).

Полузащитники: Куадио КонеРома»), Нголо КантеАль-Иттихад»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Уоррен Заир-ЭмериПСЖ»).

Нападающие: Магн АклиушМонако»), Брэдли Барколя («ПСЖ»), Райан ШеркиМанчестер Сити»), Юго ЭкитикеЛиверпуль»), Рандаль Коло-МуаниТоттенхэм»), Жан-Филипп МатетаКристал Пэлас»), Килиан МбаппеРеал»), Майкл ОлисеБавария»), Кристофер НкункуМилан»).

