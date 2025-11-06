Мбаппе, Салиба, Экитике, Кунде, Олисе, Барколя, Шерки, Нкунку, Упамекано – в заявке Франции на матчи с Украиной и Азербайджаном
Сборная Франции опубликовала состав на ноябрьский матчи.
В ноябре французы сыграют с командами Украины и Азербайджана в отборе на чемпионат мира 2026 года.
В список Дидье Дешама вошли следующие игроки:
Вратари: Люка Шевалье («ПСЖ»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»).
Защитники: Люка Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Лука Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Аль-Хилаль»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»).
Полузащитники: Куадио Коне («Рома»), Нголо Канте («Аль-Иттихад»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).
Нападающие: Магн Аклиуш («Монако»), Брэдли Барколя («ПСЖ»), Райан Шерки («Манчестер Сити»), Юго Экитике («Ливерпуль»), Рандаль Коло-Муани («Тоттенхэм»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Килиан Мбаппе («Реал»), Майкл Олисе («Бавария»), Кристофер Нкунку («Милан»).