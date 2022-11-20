Зарема Салихова: «Не смотрю матчи сборной России, не понимаю перспектив. Если только поднять трансферную стоимость перед зимним окном»

объяснила, почему не смотрит матчи сборной России.

В воскресенье Россия сыграла вничью с (0:0), до этого был товарищеский матч с Таджикистаном (0:0.

«Если честно, я не смотрю матчи сборной России. Не понимаю перспектив подобных встреч. Если только поднять трансферную стоимость игроков перед зимним окном», – сказала жена бывшего владельца московского Леонида Федуна.