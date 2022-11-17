Ткаченко о словах Заремы про Бакаева: «Кто-то вылетел из сборной, а кто-то – из «Спартака». Она многое говорит правильно, но не в этот раз»

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Герман Ткаченко ответил на слова Заремы Салиховой про Зелимхана Бакаева.

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила, что «Спартак» не пострадал от ухода игрока: «Промес получил желанную «десятку» и полетел. А Бакаев даже место в сборной потерял».

«Кто-то дружит с блогерами, хотя это не точно, а кто-то превратился в блогера. Кто-то вылетел из сборной, а кто-то вылетел из «Спартака».

Мне оба момента не нравятся. Заремы Салиховой не хватает, потому что многое она говорит правильно, но не в этот раз», – сказал представитель Бакаева. 

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