Зарема Салихова: «Абаскаль – лучший тренер РПЛ. Он ставит уверенный и дерзкий атакующий футбол»

после матча «Спартака» с «Локомотивом» назвала лучшего тренера Мир .

«Поздравляю Данилу Пруцева с первым голом за «Спартак»! Его приобретали зимой как инвестицию в будущее команды. Благодаря своему самоотверженному характеру, самоотдаче на поле и терпению очень быстро попал в основу и стал настоящим спартаковцем.

А Промес, как всегда, самый лучший номер 10.

Абаскаль, на мой взгляд, лучший тренер в РПЛ: уверенный и дерзкий атакующий футбол, который он ставит, нравится и команде, и болельщикам», – отметила жена бывшего президента Леонида Федуна.