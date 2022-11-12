Зарема Салихова: «Абаскаль – лучший тренер РПЛ. Он ставит уверенный и дерзкий атакующий футбол»
Зарема Салихова после матча «Спартака» с «Локомотивом» назвала лучшего тренера Мир РПЛ.
«Поздравляю Данилу Пруцева с первым голом за «Спартак»! Его приобретали зимой как инвестицию в будущее команды. Благодаря своему самоотверженному характеру, самоотдаче на поле и терпению очень быстро попал в основу и стал настоящим спартаковцем.
А Промес, как всегда, самый лучший номер 10.
Абаскаль, на мой взгляд, лучший тренер в РПЛ: уверенный и дерзкий атакующий футбол, который он ставит, нравится и команде, и болельщикам», – отметила жена бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна.
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