Зарема о словах экс-агента Бакаева: «Мы не сумасшедшие, чтобы просить за Зелимхана 10 млн евро. Я была готова отдать за 4,5 и бонусы, знала, кем его заменить»
Зарема Салихова отреагировала на слова Алана Агузарова про Зелимхана Бакаева.
Бывший агент футболиста сказал, что Леонид Федун требовал 10 миллионов евро за переход игрока в «Динамо», а через год тот ушел в «Зенит» свободным агентом.
«Впервые слышу такие цифры как 8 или 10 миллионов. Могу предложить, что [Дмитрий] Попов боялся критики и не стал принимать непопулярное решение, поэтому задрал цену. Мы не сумасшедшие, чтобы просить за Бакаева десять...
На тот момент я морально была готова отдать даже за 4,5 плюс бонусы и процент со следующей продажи. Недовольства обожателей Бакаева я не боялась и знала, кем его потенциально можно заменить.
Клуб подустал от того, что некоторые журналисты и блогеры, возможно, имеющие дружеские и не только отношения с агентом футболиста, постоянно считали его игровые минуты. А тренеру на каждой пресс-конференции задавали вопрос, почему Бакаев был заменен.
На самом деле, все проще: Попов ужасно боялся критики со стороны ветеранов и болельщиков из-за того, что клуб отдавал своего воспитанника принципиальному сопернику. Помните, какой шквал негатива обрушили на меня, на Луку [Каттани], на клуб за непродление Бакаева? Это все было срежиссировано для оказания давления.
Считаю, мы поступили правильно! «Спартак» нисколько не пострадал. Напротив, Квинси [Промес] получил желанную «десятку» и полетел. А Бакаев даже место в сборной потерял», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака».
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