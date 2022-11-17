Зарема о словах экс-агента Бакаева: «Мы не сумасшедшие, чтобы просить за Зелимхана 10 млн евро. Я была готова отдать за 4,5 и бонусы, знала, кем его заменить»

отреагировала на слова Алана Агузарова про .

Бывший агент футболиста сказал, что Леонид Федун требовал 10 миллионов евро за переход игрока в , а через год тот ушел в свободным агентом.

«Впервые слышу такие цифры как 8 или 10 миллионов. Могу предложить, что [Дмитрий] Попов боялся критики и не стал принимать непопулярное решение, поэтому задрал цену. Мы не сумасшедшие, чтобы просить за Бакаева десять...

На тот момент я морально была готова отдать даже за 4,5 плюс бонусы и процент со следующей продажи. Недовольства обожателей Бакаева я не боялась и знала, кем его потенциально можно заменить.

Клуб подустал от того, что некоторые журналисты и блогеры, возможно, имеющие дружеские и не только отношения с агентом футболиста, постоянно считали его игровые минуты. А тренеру на каждой пресс-конференции задавали вопрос, почему Бакаев был заменен.

На самом деле, все проще: Попов ужасно боялся критики со стороны ветеранов и болельщиков из-за того, что клуб отдавал своего воспитанника принципиальному сопернику. Помните, какой шквал негатива обрушили на меня, на Луку [Каттани], на клуб за непродление Бакаева? Это все было срежиссировано для оказания давления.

Считаю, мы поступили правильно! «Спартак» нисколько не пострадал. Напротив, Квинси [Промес] получил желанную «десятку» и полетел. А Бакаев даже место в сборной потерял», – сказала супруга бывшего владельца .