Мостовой о Зареме: «Может, я ей нравлюсь и как мужчина?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Чемпионат.com ахахаха Зарема Салихова Футбол

Александр Мостовой ответил Зареме Салиховой.

Бывший футболист красно-белых, комментируя назначение экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли в «Венецию», заявил, что чемпионат России – «золотое дно» для иностранных специалистов.

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна сказала: «Вот уж кто достиг золотого дна, так это сам Мостовой в студии «Матч ТВ» и Медиалиге».

«Зарема Салихова снова говорит обо мне? Может, я ей нравлюсь не только как футболист, но и как мужчина?» – задал вопрос Мостовой.

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