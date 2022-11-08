Мостовой о Зареме: «Может, я ей нравлюсь и как мужчина?»

ответил Зареме Салиховой.

Бывший футболист красно-белых, комментируя назначение экс-тренера Паоло Ваноли в «Венецию», заявил, что чемпионат России – «золотое дно» для иностранных специалистов.

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна сказала: «Вот уж кто достиг золотого дна, так это сам Мостовой в студии «Матч ТВ» и Медиалиге».

« снова говорит обо мне? Может, я ей нравлюсь не только как футболист, но и как мужчина?» – задал вопрос Мостовой.

Как Мостовой тренирует в Медиалиге? Идет предпоследним и ругает правила