Мостовой о Зареме: «Может, я ей нравлюсь и как мужчина?»
Александр Мостовой ответил Зареме Салиховой.
Бывший футболист красно-белых, комментируя назначение экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли в «Венецию», заявил, что чемпионат России – «золотое дно» для иностранных специалистов.
Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна сказала: «Вот уж кто достиг золотого дна, так это сам Мостовой в студии «Матч ТВ» и Медиалиге».
«Зарема Салихова снова говорит обо мне? Может, я ей нравлюсь не только как футболист, но и как мужчина?» – задал вопрос Мостовой.
Как Мостовой тренирует в Медиалиге? Идет предпоследним и ругает правила
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