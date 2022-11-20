Рюдигер о Бразилии на ЧМ-2022: «Пугающая команда, но за 90 минут может случиться все. Нам не стоит бояться»

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Антонио Рюдигер считает Бразилию командой, которая на ЧМ-2022 внушает страх.

«Там есть Винисиус, Родриго, и я могу назвать еще десять вариантов. Пугающая команда. Но за 90 минут может случиться все.

Нам не стоит никого бояться. Это футбол. Единение помогает в такие моменты. Нужно просто выполнить свою работу. Мы провели много отличных матчей, но сейчас начинается важный этап. Я не волнуюсь. У нас невероятный состав», – сказал защитник сборной Германии и «Реала».

Бразилия – мощь: высокий прессинг, атака в 4 форварда и Винисиус с Бремером в запасе. Но две сборные – большая угроза

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