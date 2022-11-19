Винисиус о фолах на нем: «Это зашло слишком далеко, мы с Родриго боялись пропустить ЧМ. Я многому научился у Неймара и Роналду, они тоже страдали»

высказался о частых фолах на нем.

На бразильце нарушают правила чаще всего в топ-5 лиг Европы.

«То, что происходит на поле, остается на поле, но это зашло слишком далеко. Ты можешь быть сильным, но [соперники] идут в грязные единоборства. Мы с Родриго много страдали в последних играх и боялись худшего – получить травму и пропустить чемпионат мира.

Когда ты начинаешь становиться важным игроком, соперники начинают играть против тебя жестче. Ты должен научиться справляться с этим. Я многому научился у , когда он играл за «Барселону», он тоже много страдал. Криштиану [Роналду] тоже много страдал, когда играл за «Реал».

Но именно Карим [Бензема] сказал мне сохранять спокойствие и душевный покой, потому что если соперники преследуют тебя, то это значит, что ты важен, что они тебя боятся.

Вот почему, когда я беру мяч и вырываюсь вперед, я делаю это с желанием отомстить. Да, я могу пострадать. Но я готов к этому испытанию», – сказал форвард и сборной .