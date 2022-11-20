Родриго – Бензема: «Тебя будет не хватать на ЧМ. Лучшие должны соревноваться с лучшими»
Родриго Гоэс поддержал Карима Бензема, который пропустит ЧМ-2022 из-за травмы.
«Лучшие должны соревноваться с лучшими. Тебя будет не хватать на чемпионате мира... Хорошего восстановления, КБ9!» – написал игрок «Реала» и сборной Бразилии в твиттере.
Вчера Бензема получил травму на тренировке. Вскоре после этого сборная Франции объявила, что форвард не сможет выступить на ЧМ-2022.
О нет, Бензема пропустит ЧМ из-за травмы на тренировке. Официально
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