Родриго – Бензема: «Тебя будет не хватать на ЧМ. Лучшие должны соревноваться с лучшими»

Родриго Гоэс поддержал , который пропустит ЧМ-2022 из-за травмы.

«Лучшие должны соревноваться с лучшими. Тебя будет не хватать на чемпионате мира... Хорошего восстановления, КБ9!» – написал игрок и сборной в твиттере.

Вчера Бензема получил травму на тренировке. Вскоре после этого сборная объявила, что форвард не сможет выступить на .

О нет, Бензема пропустит ЧМ из-за травмы на тренировке. Официально