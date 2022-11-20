Родриго – Бензема: «Тебя будет не хватать на ЧМ. Лучшие должны соревноваться с лучшими»

Теги Карим Бензема Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига травмы ЧМ-2022 Родриго Гоэс Футбол

Родриго Гоэс поддержал Карима Бензема, который пропустит ЧМ-2022 из-за травмы.

«Лучшие должны соревноваться с лучшими. Тебя будет не хватать на чемпионате мира... Хорошего восстановления, КБ9!» – написал игрок «Реала» и сборной Бразилии в твиттере.

Вчера Бензема получил травму на тренировке. Вскоре после этого сборная Франции объявила, что форвард не сможет выступить на ЧМ-2022.

О нет, Бензема пропустит ЧМ из-за травмы на тренировке. Официально

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные