Рюдигер оплатил операции для 11 детей с косолапостью из Сьерра-Леоне. Защитник «Реала» и Германии пожертвовал сумму премиальных за ЧМ-2022

пожертвовал на благотворительность премиальные за участие на чемпионате мира.

Защитник и сборной Германии пожертвовал сумму, равную той, которую, как он ожидает, получит за игру на турнире. Футболист профинансировал сложные и дорогостоящие операции для 11 детей из Сьерра-Леоне – страны, где родилась его мать.

Деньги пошли на помощь детям с врожденной косолапостью. Люди с такой проблемой вынуждены всю жизнь пользоваться костылями, а в Сьерра-Леоне они подвергаются социальной стигматизации – дети часто становятся объектами насмешек в школе, а взрослым сложно устроиться на работу.

«Больно видеть обстоятельства, в которых растут дети в Сьерра-Леоне. Во время операции деформация [стопы] устраняется до такой степени, что пациенты наконец смогут ходить и участвовать в общественной жизни после нескольких месяцев последующего лечения.

В Германии мне были предоставлены возможности, в которых отказано многим людям в Сьерра-Леоне. Я благодарен за эти возможности и очень ценю привилегированное положение, в котором нахожусь.

Помогать здесь – дело чести для меня. В будущем я хотел бы реализовать еще много проектов в Сьерра-Леоне вместе со своей семьей», – сказал Рюдигер.