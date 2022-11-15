Родриго о Рюдигере: «Столкнуться с ним – все равно что врезаться в самолет. Он очень силен, я каждый день убеждаюсь в этом на тренировках»

назвал партнера по «Реалу», против которого ему было бы труднее всего играть.

– Многие из твоих товарищей по команде потенциально могут стать соперниками на чемпионате мира. Если бы ты мог «устранить» одного из них, кто бы это был? Против кого сложнее всего играть?

– Они все хороши, но если бы мне пришлось выбирать, убрал бы [Антонио] Рюдигера из сборной . Он очень силен, его очень трудно пройти при атаке. Поверьте, я каждый день убеждаюсь в этом на тренировках.

– Это действительно так сложно?

– Столкнуться с Рюдигером – все равно что врезаться в самолет. Это безумие! – сказал нападающий и сборной .