Родриго о Рюдигере: «Столкнуться с ним – все равно что врезаться в самолет. Он очень силен, я каждый день убеждаюсь в этом на тренировках»

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига ЧМ-2022 Антонио Рюдигер Родриго Гоэс Футбол

Родриго Гоэс назвал партнера по «Реалу», против которого ему было бы труднее всего играть.

– Многие из твоих товарищей по команде потенциально могут стать соперниками на чемпионате мира.  Если бы ты мог «устранить» одного из них, кто бы это был? Против кого сложнее всего играть?

– Они все хороши, но если бы мне пришлось выбирать, убрал бы [Антонио]  Рюдигера из сборной Германии. Он очень силен, его очень трудно пройти при атаке. Поверьте, я каждый день убеждаюсь в этом на тренировках.

– Это действительно так сложно?

– Столкнуться с Рюдигером – все равно что врезаться в самолет. Это безумие! – сказал нападающий «Реала» и сборной Бразилии.

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