Бензема получил 5-ю мышечную травму за сезон. «Реал» обеспокоен

«Реал» обеспокоен тем, что вновь получил мышечную травму.

Вчера 34-летний нападающий получил пятую мышечную травму в этом сезоне, и, как пишет ABC, эта тенденция беспокоит «Реал».

Из-за повреждений форвард пропустил 9 из 20 матчей в этом сезоне.

Вчера стало известно, что Бензема не выступит на ЧМ-2022 в составе сборной из-за травмы мышцы левого бедра, полученной на тренировке. Из-за повреждения он пропустит минимум три недели.

Подробную статистику обладателя «Золотого мяча» можно изучить здесь.

О нет, Бензема пропустит ЧМ из-за травмы на тренировке. Официально