Бензема получил 5-ю мышечную травму за сезон. «Реал» обеспокоен
«Реал» обеспокоен тем, что Карим Бензема вновь получил мышечную травму.
Вчера 34-летний нападающий получил пятую мышечную травму в этом сезоне, и, как пишет ABC, эта тенденция беспокоит «Реал».
Из-за повреждений форвард пропустил 9 из 20 матчей «Мадрида» в этом сезоне.
Вчера стало известно, что Бензема не выступит на ЧМ-2022 в составе сборной Франции из-за травмы мышцы левого бедра, полученной на тренировке. Из-за повреждения он пропустит минимум три недели.
Подробную статистику обладателя «Золотого мяча» можно изучить здесь.
О нет, Бензема пропустит ЧМ из-за травмы на тренировке. Официально
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