Бензема – первый за 44 года обладатель «Золотого мяча», пропускающий ЧМ

– первый с 1978 года обладатель «Золотого мяча», который не сыграет на ЧМ.

44 года назад награду выиграл форвард «Гамбурга» , но сборная не вышла в финальный турнир ЧМ-1978.

Сегодня стало известно, что Бензема пропустит – у нападающего диагностирован разрыв мышцы бедра. В заявке сборной Франции его заменит Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»).

О нет, Бензема пропустит ЧМ из-за травмы на тренировке. Официально