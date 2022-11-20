Бензема – первый за 44 года обладатель «Золотого мяча», пропускающий ЧМ
Карим Бензема – первый с 1978 года обладатель «Золотого мяча», который не сыграет на ЧМ.
44 года назад награду выиграл форвард «Гамбурга» Кевин Киган, но сборная Англии не вышла в финальный турнир ЧМ-1978.
Сегодня стало известно, что Бензема пропустит ЧМ-2022 – у нападающего «Реала» диагностирован разрыв мышцы бедра. В заявке сборной Франции его заменит Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»).
О нет, Бензема пропустит ЧМ из-за травмы на тренировке. Официально
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