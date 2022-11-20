Бензема – первый за 44 года обладатель «Золотого мяча», пропускающий ЧМ

Теги Карим Бензема Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Кевин Киган Золотой мяч чемпионат мира ЧМ-2022 Футбол

Карим Бензема – первый с 1978 года обладатель «Золотого мяча», который не сыграет на ЧМ.

44 года назад награду выиграл форвард «Гамбурга» Кевин Киган, но сборная Англии не вышла в финальный турнир ЧМ-1978.

Сегодня стало известно, что Бензема пропустит ЧМ-2022 – у нападающего «Реала» диагностирован разрыв мышцы бедра. В заявке сборной Франции его заменит Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»).

О нет, Бензема пропустит ЧМ из-за травмы на тренировке. Официально

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные