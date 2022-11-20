Дешам о травме Бензема: «Я крайне огорчен, этот ЧМ был его главной целью»

Теги Карим Бензема Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу травмы ЧМ-2022 Футбол

Дидье Дешам высказался о ситуации с Каримом Бензема.

Ранее стало известно, что форвард «Реала» пропустит чемпионат мира в Катаре из-за травмы, полученной на тренировке.

«Я крайне огорчен из-за Карима, который сделал этот чемпионат мира своей главной целью.

Несмотря на этот новый удар по французской команде, я не теряю веры в свой коллектив. Мы сделаем все, чтобы справиться с серьезнейшим вызовом, ожидающим нас», – заявил главный тренер сборной Франции

О нет, Бензема пропустит ЧМ из-за травмы на тренировке. Официально

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные