Дешам о травме Бензема: «Я крайне огорчен, этот ЧМ был его главной целью»
Дидье Дешам высказался о ситуации с Каримом Бензема.
Ранее стало известно, что форвард «Реала» пропустит чемпионат мира в Катаре из-за травмы, полученной на тренировке.
«Я крайне огорчен из-за Карима, который сделал этот чемпионат мира своей главной целью.
Несмотря на этот новый удар по французской команде, я не теряю веры в свой коллектив. Мы сделаем все, чтобы справиться с серьезнейшим вызовом, ожидающим нас», – заявил главный тренер сборной Франции.
О нет, Бензема пропустит ЧМ из-за травмы на тренировке. Официально
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