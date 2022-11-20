Дешам о травме Бензема: «Я крайне огорчен, этот ЧМ был его главной целью»

высказался о ситуации с .

Ранее стало известно, что форвард пропустит чемпионат мира в Катаре из-за травмы, полученной на тренировке.

«Я крайне огорчен из-за Карима, который сделал этот чемпионат мира своей главной целью.

Несмотря на этот новый удар по французской команде, я не теряю веры в свой коллектив. Мы сделаем все, чтобы справиться с серьезнейшим вызовом, ожидающим нас», – заявил главный тренер сборной .

О нет, Бензема пропустит ЧМ из-за травмы на тренировке. Официально