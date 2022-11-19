Карпин об отстранении России: «В Испании журналисты и экс-партнеры поддерживают – говорят, что спорт должен быть вне политики»

высказался об отстранении России от международных турниров.

– Вам пишут слова поддержки в связи с тем, что сборная России отрезана?

– Шомуродов поддержал (улыбается).

Когда общаешься с журналистами или бывшими партнерами из той же Испании, все поддерживают – говорят, что спорт должен быть вне политики.

Не знаю, что они потом говорят публично, но в личных беседах – так, – сказал главный тренер сборной России и .

Товарищеский матч между Узбекистаном и Россией пройдет 20 ноября. Начало – в 15:00 по московскому времени.