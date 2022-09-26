Карпин о частичной мобилизации: «Кто-то из сборной напрягся. Ребята сообщали, что знакомым пришли повестки. Полностью отключиться никто не может»

рассказал, как игроки сборной России отнеслись к новостям о частичной мобилизации.

– После матча с Киргизией Дмитрий Баринов сказал, что на поле думал не о футболе, потому что не мог отключиться от новостной повестки. У вас получилось?

– У меня – да. Каждый по-разному реагирует на любые истории, которые случаются в жизни: начиная от рождения ребенка, заканчивая разводом. Условно.

Кто-то реагирует так, кто-то – по-другому. Кто-то может отключиться, кто-то не может, кто-то обращает внимание, кто-то этого не делает. До матча все говорили, что надо играть – это наша работа. Но у кого-то получается забыть, допустим, у того же Уткина, как он сам говорит. А у кого-то не получается.

– А какая реакция игроков была на вопросы пограничников на паспортном контроле?

– У всех разная: кто-то с улыбкой, кто-то напрягся. Мы только что об этом говорили.

– Как вы успокаиваете тех, кто паникует? Такие ведь наверняка есть.

– До игры разговаривал со всеми. Вроде бы тот же Баринов мне говорил, что он напрягся, допустим. Но одно дело – напрячься, другое – думать об этом.

Да, в голове это может быть: у кого-то в подсознании сидит, а у кого-то на первом плане. Но сказать, что кто-то до матча паниковал, я не могу.

– Вам это как-то помешало при подготовке? Пришлось говорить футболистам что-то особенное? Это реально неординарная ситуация.

– Неординарная – сто процентов, это понятно любому человеку. Когда вокруг тебя все говорят на такую тему, в какой-то момент и ты задумываешься. Ребята даже сообщали, что их знакомым пришли повестки. Понятно, что они это обсуждали.

Наверное, трудно отключиться на сто процентов. Во время тренировки, разминки, матча – уже проще, потому что футбол отвлекает. Как и любая работа. Но полностью отключиться, думаю, никто не может, – сказал главный тренер сборной России.

Сборную спрашивали о частичной мобилизации на границе. Игроков могут призвать?