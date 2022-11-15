Ирина Роднина прокомментировала высказывание .

Ранее бывшая фигуристка и депутат Госдумы заявила, что российские футбольные клубы нужно закрывать, если они не могут зарабатывать самостоятельно, получая поддержку от государства.

Главный тренер сборной России и ответил на заявление Родниной: «Примерно то же самое могу и ей сказать: давайте оценим работу депутатов. Пусть дадут клубам заработать».

«Я, как любой гражданин нашей страны, имею право на свое мнение и высказывание. Это же относится к господину Карпину. Критика в мою сторону? Наверное, задела за больное», – сказала Роднина.