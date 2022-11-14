Карпин – Родниной: «Могу сказать ей то же самое: давайте оценим работу депутатов. Пусть дадут клубам заработать, пока разговор ни о чем»

отреагировал на слова Ирины Родниной о российских футбольных клубах.

«Слова Родниной? Ну, примерно то же самое могу и ей сказать: давайте оценим работу депутатов.

Пусть они дадут клубам заработать, помогут людям на стадионы ходить. А пока это разговор ни о чем. Тем более с депутатом», – сказал главный тренер сборной России.

Ранее бывшая фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что российские футбольные клубы нужно закрывать, если они не могут зарабатывать самостоятельно, получая поддержку от государства.