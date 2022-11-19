Никита Чернов: «На «Зенит» «Спартак» будет настраиваться по-особенному. Это всегда неудобный соперник»

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Никита Чернов рассказал о подготовке «Спартака» к матчам Фонбет Кубка России.

Москвичи 23 ноября сыграют с «Крыльями Советов, а 27 ноября – с «Зенитом».

– Настрой на Кубок России самый боевой, потому что мы еще не гарантировали даже первые два места – при определенных раскладах можем вообще третье занять. Все ребята это знают. Надо играть последние два матча с хорошим настроением.

– Если обыграете «Крылья Советов», то гарантируете первое место. Это может сказаться на настрое в игре с «Зенитом»?

– На «Зенит» будет настрой вне зависимости от того, какой очковой разрыв. Это всегда неудобный соперник. На «Зенит» настраиваться будем по-особенному, – сказал защитник «Спартака».

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