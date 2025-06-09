«Крузейро» выкупил Маркиньоса у «Арсенала», контракт – до 2028-го. У хавбека 6 матчей за лондонцев после перехода в 2022-м
Маркиньос Оливейра покинул «Арсенал».
Лондонский клуб объявил об уходе 22-летнего полузащитника. «Крузейро», куда бразилец перешел на правах аренды в январе, выкупил игрока у «канониров».
«Крузейро» сообщил, что контракт с Маркиньосом рассчитан до конца 2028 года.
Маркиньос Оливейра перешел в «Арсенал» в 2022 году. В составе клуба хавбек провел 6 матчей во всех турнирах. С его статистикой выступлений можно ознакомиться здесь.
Фото: x.com/Cruzeiro
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14308 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Крузейро»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости