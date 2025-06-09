«Крузейро» выкупил Маркиньоса у «Арсенала», контракт – до 2028-го. У хавбека 6 матчей за лондонцев после перехода в 2022-м

Маркиньос Оливейра покинул «Арсенал».

Лондонский клуб объявил об уходе 22-летнего полузащитника. «Крузейро », куда бразилец перешел на правах аренды в январе, выкупил игрока у «канониров».

«Крузейро» сообщил, что контракт с Маркиньосом рассчитан до конца 2028 года.

Маркиньос Оливейра перешел в «Арсенал » в 2022 году. В составе клуба хавбек провел 6 матчей во всех турнирах. С его статистикой выступлений можно ознакомиться здесь .

Фото: x.com/Cruzeiro