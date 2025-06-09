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Карпин о сборной России: «Можно говорить, что мы прогрессируем на фоне Кубы или Брунея, но не надо обманывать самих себя. Хуже не стали, надеюсь»

Валерий Карпин оценил развитие сборной России за последний год.

– Анализировали матч Беларуси и Казахстана? Сильно изменились белорусы за год?

– Последнюю игру играли не в три центральных защитника. Нужно сравнивать соперников. Можно говорить, что мы прогрессируем на фоне Кубы или Брунея, но не надо обманывать самих себя. За Беларусью не следим каждодневно, состав меняется, так что сравнивать неуместно.

– Почти ровно год назад был матч с Беларусью. Как изменилась наша сборная – или за время отстранения нет больших изменений?

– Надеюсь, хуже не стали. Мне кажется, что с каждой игрой и сбором футболисты быстрее вспоминают требования в атаке, обороне. Мне с этой стороны проще, для них хорошо.

Ну и появились Батраков, Кисляк, достаточно дебютантов: Гладышев, Мелехин, Абдулкадыров. Почти всегда есть дебютанты, что радует. Радует, что они вписываются и не выпадают. Если будут дальше прогрессировать, то выпадать не будут, – сказал главный тренер сборной России.

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная России по футболу
logoЛокомотив
logoМатч ТВ
logoВалерий Карпин
logoДжамалутдин Абдулкадыров
logoВиктор Мелехин
logoМатвей Кисляк
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logoРостов
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