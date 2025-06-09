Матч окончен
Бельгия одолела Уэльс – 4:3. Гости отыгрались с 0:3, но де Брюйне забил победный на 88-й
Сборная Бельгии обыграла Уэльс в 4-м туре отбора ЧМ-2026.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 15-й минуте счет открыл форвард хозяев Ромелу Лукаку – он реализовал пенальти. На 19-й хавбек Юри Тилеманс забил с игры. На 27-й вингер Жереми Доку довел счет до разгромного.
На 7-й добавленной к первому тайму минуте Харри Уилсон отыграл один гол. На 51-й Харри ассистировал Сорбе Томасу. На 69-й Томас отдал голевой пас на Бреннана Джонсона.
На 80-й Лукаку забил с паса Доку, но судья при помощи ВАР отменил гол. На 88-й Кевин де Брюйне отличился с паса Тилеманса.
Уэльс, имея 7 очков после 4 игр, остается на втором месте в группе. Бельгия набрала 4 балла за две игры и идет 3-й.
Квалификация ЧМ. 4 тур
9 июня 18:45, Король Бодуэн
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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