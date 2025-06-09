Бельгия одолела Уэльс – 4:3. Гости отыгрались с 0:3, но де Брюйне забил победный на 88-й

Сборная Бельгии обыграла Уэльс в 4-м туре отбора ЧМ-2026.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 15-й минуте счет открыл форвард хозяев Ромелу Лукаку – он реализовал пенальти. На 19-й хавбек Юри Тилеманс забил с игры. На 27-й вингер Жереми Доку довел счет до разгромного.

На 7-й добавленной к первому тайму минуте Харри Уилсон отыграл один гол. На 51-й Харри ассистировал Сорбе Томасу . На 69-й Томас отдал голевой пас на Бреннана Джонсона .

На 80-й Лукаку забил с паса Доку, но судья при помощи ВАР отменил гол. На 88-й Кевин де Брюйне отличился с паса Тилеманса.

Уэльс, имея 7 очков после 4 игр, остается на втором месте в группе. Бельгия набрала 4 балла за две игры и идет 3-й.

Квалификация ЧМ. 4 тур 9 июня 18:45, Король Бодуэн Бельгия Завершен 4 - 3 Уэльс Матч окончен 90’ +3’ Томас Матондо Раскин 90’ де Брюйне Салемакерс 89’ де Брюйне

88’ Гарсия 85’ 82’ Уилсон 82’ Беллами 79’ Мифем Лукебакио Раскин 75’ 69’ Джонсон

63’ Джеймс Каллен 63’ Брукс Харрис 51’ Томас

Троссард Лукебакио 46’ де Кейпер Теате 46’ 2 тайм Перерыв 45’ +7’ Уилсон

Троссард 41’ де Кейпер 31’ Доку

27’ Тилеманс

19’ 17’ Ампаду Менье де Винтер 16’ Лукаку

15’ Бельгия Зельс, де Кейпер, Фас, Дебаст, Менье, Тилеманс, Онана, Троссард, де Брюйне, Доку, Лукаку, Ламменс, Вандевордт, де Винтер, Мехеле, Теате, Раскин, Ванакен, де Кетеларе, Лукебакио, Опенда, Салемакерс, Диегу Морейра Запасные: Лукебакио, Опенда, Салемакерс, Мехеле, Вандевордт, Теате, Раскин, де Кетеларе, Ламменс, де Винтер, Ванакен, Диегу Морейра 1 тайм Уэльс: Дарлоу, Дэвис, Мифем, Родон, Робертс, Джеймс, Ампаду, Томас, Уилсон, Джонсон, Брукс, А. Дэвис, Уорд, Кабанго, Дасилва, Кпакио, Шиэн, Броудхед, Каллен, Харрис, Кумас, Матондо, Мур Запасные: Лукебакио, Опенда, Салемакерс, Мехеле, Вандевордт, Теате, Раскин, де Кетеларе, Ламменс, де Винтер, Ванакен, Диегу Морейра

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