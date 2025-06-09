Каррера о защитниках «Спартака»: «Доносил, как важно играть плотнее. Но сейчас это сложнее – в наше время, чтобы получить желтую, надо было с ноги в лицо ударить, теперь же наказывают за любое касание»
«Дмитрий Аленичев позвал меня улучшить работу защиты. Я увидел, что команда играет в обороне не совсем плотно. Защитники держали зоны, но толком не контролировали игроков. Отсюда проблемы и провалы сзади. Да, это современный футбол, теперь принято играть зонно, но кое-какие вещи из прошлого работают и сейчас. Я их и применил.
Если грубо, то моя концепция – не допускать расстояния до соперника в два-три метра. Надо находиться ближе. Я доносил, как важно быть плотнее, почему так проще контролировать нападающего и следить за его действиями. Объяснял, как надо поворачивать корпус, где располагаться, как двигаться, как читать игру и когда идти на опережение – мы разбирали все до мелких деталей.
Отсюда и прогресс многих футболистов. Например, Ильи Кутепова, который стал основным игроком в чемпионском сезоне, а потом играл в старте сборной России на ЧМ-2018. Или Андрея Ещенко, который тоже четко соблюдал требования и провел классный сезон.
Играть плотнее в обороне – в том числе и требования Конте, который тоже желает такого от защитников. Надо отметить, что сейчас это делать сложнее. В наше время, чтобы получить желтую карточку, надо было с ноги в лицо ударить, ха-ха. Теперь же наказывают за любое касание», – сказал бывший главный тренер «Спартака» в интервью Спортсу”.