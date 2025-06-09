Каррера о защитниках «Спартака»: «Доносил, как важно играть плотнее. Но сейчас это сложнее – в наше время, чтобы получить желтую, надо было с ноги в лицо ударить, теперь же наказывают за любое касание»

Массимо Каррера рассказал, как менял игру «Спартака» в обороне.

«Дмитрий Аленичев позвал меня улучшить работу защиты. Я увидел, что команда играет в обороне не совсем плотно. Защитники держали зоны, но толком не контролировали игроков. Отсюда проблемы и провалы сзади. Да, это современный футбол, теперь принято играть зонно, но кое-какие вещи из прошлого работают и сейчас. Я их и применил.

Если грубо, то моя концепция – не допускать расстояния до соперника в два-три метра. Надо находиться ближе. Я доносил, как важно быть плотнее, почему так проще контролировать нападающего и следить за его действиями. Объяснял, как надо поворачивать корпус, где располагаться, как двигаться, как читать игру и когда идти на опережение – мы разбирали все до мелких деталей.

Отсюда и прогресс многих футболистов. Например, Ильи Кутепова , который стал основным игроком в чемпионском сезоне, а потом играл в старте сборной России на ЧМ-2018. Или Андрея Ещенко , который тоже четко соблюдал требования и провел классный сезон.

Играть плотнее в обороне – в том числе и требования Конте , который тоже желает такого от защитников. Надо отметить, что сейчас это делать сложнее. В наше время, чтобы получить желтую карточку, надо было с ноги в лицо ударить, ха-ха. Теперь же наказывают за любое касание», – сказал бывший главный тренер «Спартака » в интервью Спортсу”.