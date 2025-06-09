  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Каррера о защитниках «Спартака»: «Доносил, как важно играть плотнее. Но сейчас это сложнее – в наше время, чтобы получить желтую, надо было с ноги в лицо ударить, теперь же наказывают за любое касание»
5

Каррера о защитниках «Спартака»: «Доносил, как важно играть плотнее. Но сейчас это сложнее – в наше время, чтобы получить желтую, надо было с ноги в лицо ударить, теперь же наказывают за любое касание»

Массимо Каррера рассказал, как менял игру «Спартака» в обороне.

«Дмитрий Аленичев позвал меня улучшить работу защиты. Я увидел, что команда играет в обороне не совсем плотно. Защитники держали зоны, но толком не контролировали игроков. Отсюда проблемы и провалы сзади. Да, это современный футбол, теперь принято играть зонно, но кое-какие вещи из прошлого работают и сейчас. Я их и применил. 

Если грубо, то моя концепция – не допускать расстояния до соперника в два-три метра. Надо находиться ближе. Я доносил, как важно быть плотнее, почему так проще контролировать нападающего и следить за его действиями. Объяснял, как надо поворачивать корпус, где располагаться, как двигаться, как читать игру и когда идти на опережение – мы разбирали все до мелких деталей. 

Отсюда и прогресс многих футболистов. Например, Ильи Кутепова, который стал основным игроком в чемпионском сезоне, а потом играл в старте сборной России на ЧМ-2018. Или Андрея Ещенко, который тоже четко соблюдал требования и провел классный сезон. 

Играть плотнее в обороне – в том числе и требования Конте, который тоже желает такого от защитников. Надо отметить, что сейчас это делать сложнее. В наше время, чтобы получить желтую карточку, надо было с ноги в лицо ударить, ха-ха. Теперь же наказывают за любое касание», – сказал бывший главный тренер «Спартака» в интервью Спортсу”.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14301 голос
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМассимо Каррера
logoСпартак
logoАндрей Ещенко
logoДмитрий Аленичев
logoСпортс
logoАнтонио Конте
logoИлья Кутепов
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Каррера о начале работы в «Спартаке»: «Думал, меня уволят вслед за Аленичевым. Сказали, что побуду исполняющим обязанности пару недель, пока ищут нового тренера»
2вчера, 13:56
Каррера о чемпионстве: «Спартак» расслабился, когда было совсем рядом. Две тарелки полетели в стену – это привело ребят в чувство»
4вчера, 11:34
Каррера хотел бы снова тренировать «Спартак»: «Никогда не говори никогда. До сих пор переписываюсь с Квинси, Боккетти, Джикией, Самедовым»
19вчера, 10:37
Главные новости
Товарищеские матчи. Швеция против Алжира, Англия принимает Сенегал, Украина играет с Новой Зеландией, США – со Швейцарией
812 минут назадLive
Гладышев стал автором 4-го покера в истории сборной России. Ранее это удавалось Саленко и Дзюбе
715 минут назад
Нассер Аль-Хелайфи: «Благодарю Мбаппе, Месси, Неймара, Ибрагимовича, это был важный период для «ПСЖ». Желаю Килиану всего наилучшего – но не когда он играет против нас»
1025 минут назад
🔥 Товарищеский матч. Россия громит Беларусь – 4:1, онлайн-трансляция. Гладышев сделал покер, Пигас отыграл один гол
26825 минут назадLive
Гладышев сделал покер к 52-й минуте матча с Беларусью
5327 минут назад
Гладышев забил трижды за 12 минут – это рекорд сборной России
228 минут назад
«Ман Сити» купил Шерки у «Лиона» за 36,5+6 млн евро. Контракт – до 2030 года
4835 минут назадФото
«Наполи» близок к трансферу Мусы за 25 млн евро. Клуб достиг предварительной договоренности с «Миланом»
3445 минут назад
Гладышев стал автором 11-го хет-трика в истории сборной России. Лишь у Дзюбы их больше одного
146 минут назад
Гладышев и Глушенков сделали хет-трики за сборную России в 2025 году. До этого последним 3+ гола забивал Дзюба в 2019-м
257 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Шерки о переходе в «Ман Сити»: «Мечта. Все знают, насколько хорош клуб – он добивается больших успехов на протяжении многих лет. Хочу помогать ему продолжать побеждать»
через 0
Нидерланды – Мальта. Депай, Симонс, Гакпо и Клюйверт играют
112 минут назад
Игрокам и тренерам сборной Узбекистана подарили автомобили BYD по распоряжению президента страны Мирзиеева. Машины выкатили к полю после разгрома Катара
213 минут назадВидео
Гладышев забил 1-й, 2-й, 3-й и 4-й голы за сборную России – во 2-м матче
9сегодня, 17:36
Форвард Узбекистана Сергеев забил через 15 секунд после выхода на поле – Катару в отборе на ЧМ-2026. Это было его первое касание мяча
3сегодня, 16:45Видео
Олусегун о Мостовом: «Не знаю, кто это и почему он так критикует Мусаева. Ему нужно быть поспокойнее и терпеливее. Стать чемпионом в России – это не так просто»
15сегодня, 16:29
Шомуродов забил Катару после заброса со своей половины. У Эльдора 5+5 за сборную Узбекистана в отборе на ЧМ-2026
3сегодня, 16:27Видео
Туре войдет в тренерский штаб Гвардиолы. Защитник играл за «Ман Сити» с 2009 по 2013 год
4сегодня, 15:55
Мостовой о Комличенко: «29 лет – это футбольный возраст, суперский вообще. Я думал, ему где-то 32. В Европе 35-летних покупают, в 40 еще рекорды бьют»
9сегодня, 15:20
Сенников о Комличенко в «Локо»: «Подходит к варианту игры времен Дзюбы. Продавить, остановить, хорошо играет в штрафной и в подыгрыше, в техническом плане в меньшей степени»
сегодня, 15:00