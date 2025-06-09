«Бавария» договорилась о выступлении Та и Бисхофа на КЧМ. «Байеру» и «Хоффенхайму» мюнхенцы заплатят до 3 млн евро в сумме
«Бавария» задействует Джонатана Та и Тома Бисхофа на клубном чемпионате мира.
Мюнхенцы сообщили, что договорились с «Байером» и «Хоффенхаймом» о том, чтобы контракты обоих футболистов были расторгнуты на несколько недель раньше срока их окончания.
По информации Bild, «Бавария» заплатила 750 000 евро за Та и 300 000 евро за Бисхофа и взяла на себя их зарплаты в июне. Общая сумма может дойти до 3 млн в случае успешных выступлений на КЧМ.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14294 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Баварии»
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