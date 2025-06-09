«Бавария» договорилась о выступлении Та и Бисхофа на КЧМ. «Байеру» и «Хоффенхайму» мюнхенцы заплатят до 3 млн евро в сумме

«Бавария» задействует Джонатана Та и Тома Бисхофа на клубном чемпионате мира.

Мюнхенцы сообщили, что договорились с «Байером » и «Хоффенхаймом » о том, чтобы контракты обоих футболистов были расторгнуты на несколько недель раньше срока их окончания.

По информации Bild, «Бавария » заплатила 750 000 евро за Та и 300 000 евро за Бисхофа и взяла на себя их зарплаты в июне. Общая сумма может дойти до 3 млн в случае успешных выступлений на КЧМ .