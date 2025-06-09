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Киву о назначении в «Интер»: «Большая честь, у меня есть страсть и амбиции. Эта команда заслуживает бороться за трофеи, мы все должны поверить в себя»

Кристиан Киву поделился эмоциями после того, как возглавил «Интер».

Сегодня миланский клуб объявил о назначении своего бывшего защитника на пост главного тренера. Стороны подписали контракт до 2027 года. Ранее румын тренировал «Парму» и юношеские команды «Интера».

– Предоставленная мне возможность – большая честь для меня. У меня есть страсть и амбиции, и я передам их своим игрокам, поскольку мы должны делать то, чего заслуживает такая команда, как «Интер», то есть идти до конца и бороться за победу.

– Вы пришли в клуб, который знаете очень хорошо, но теперь на вас большая ответственность. Чего вы ожидаете от нового приключения с «Интером»?

– Мы хотим завершить этот сезон как можно лучше, и у всех нас должна быть страсть, необходимая для достижения результатов. Нам нужно быть эффективными.

– С чего начнется ваша работа? Какой первый шаг вы предпримете?

– Моя работа начнется с клубного чемпионата мира, мы должны восстановить моральные силы и сделать то, что должна делать такая команда, как «Интер», – попытаться выиграть трофей.

– Последние несколько лет командный дух был одной из сильных сторон «Интера». Насколько важна работа над этим и чувство сопричастности?

– Есть много важных факторов, включая атмосферу. Мы хотим быть амбициозными, поскольку определенные вещи подталкивают команду вперед и придают уверенности.

– Болельщики помнят не только ваши победы, но и вашу силу на поле и за его пределами. Что вы можете сказать сегодня, как тренер, всем, кто верил в вас и в вашу связь с этим клубом?

– Нам всем нужно поверить в себя и с энтузиазмом отнестись к сезону, который еще не окончен. После этого мы должны будем смотреть на следующий сезон с оптимизмом, – сказал Киву.

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Интера»
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoКристиан Киву
logoчемпионат мира среди клубов
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