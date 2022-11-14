«Матч ТВ» отдаст приоритет трансляциям ЧМ-2022 при наложении на игры Кубка России. Матч «Зенита» и «Спартака» – исключение
«Матч ТВ» отдаст приоритет трансляциям ЧМ-2022.
При наложении матчей ЧМ-2022 на игры Фонбет Кубка России в приоритетном порядке будут показаны игры чемпионата мира.
«Сезон довольно необычный, наш футбол претерпевает изменения, видимо, поэтому и даты двух заключительных туров группового этапа Кубка страны наложились на даты чемпионата мира. Учитывая большой объем игр, которые пересекаются по времени начала, мы приняли решение в этот раз отдать приоритет матчам чемпионата мира.
Единственным исключением станет матч «Зенита» и «Спартака» 27 ноября. Это суперматч, и мы уверены, что интерес к нему со стороны наших болельщиков будет, возможно, даже выше, чем к играм группового этапа мирового первенства. Эту игру мы покажем на федеральном канале «Матч ТВ» в прямом эфире», – сообщил первый заместитель генерального продюсера Дмитрий Рыжков.
Остальные игры Кубка России покажут телеканалы «Матч Премьер» и «Матч! Страна».
«Матч ТВ» в рамках соглашения с ФИФА является эксклюзивным правообладателем ЧМ-2022 в России. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».
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